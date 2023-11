Nie jest żadną tajemnicą, że Anna Lewandowska od dawna motywuje Polki do ćwiczeń i zdrowego odżywiania. Regularnie na swoim blogu i Instagramie publikuje przepisy na dietetyczne posiłki, zestawy treningowe czy inne porady z zakresu zdrowego stylu życia. Anna Lewandowska stała się inspiracją dla tysięcy kobiet w całej Polsce, nic więc dziwnego, że została zaproszona jako prelegentka nowego wydarzenia "Be Supreme". Obok Anny Lewandowskiej na scenie mają wystąpić także inne gwiazdy, min. Kuba Wojewódzki czy Joanna Przetakiewicz. Za udział w konferencji trzeba jednak słono zapłacić... Poznajcie szczegóły poniżej!

Anna Lewandowska i Kuba Wojewódzki na konferencji motywacyjnej

"Be Supreme" to event, którego celem jest zainspirowanie uczestników do działania. Organizatorzy wydarzenia chwalą się, że namówili "największe osobistości świata biznesu, rozwoju, telewizji oraz sportu, aby ujawniły przed Tobą, w jaki sposób osiągnęły swoją pozycję, pomimo gigantycznych przeciwności". Obok przemówień gwiazd organizatorzy zapewniają także przekąski oraz występ Cleo. Konferencję poprowadzi Olivier Janiak.

Jak się można domyślać, udział w takim wydarzeniu nie może być tani. W końcu gwiazdy nie pojawią się na nim charytatywnie i za darmo nie będą zdradzać "jak osiągnęły swoją pozycję". Nie da się jednak ukryć, że ceny biletów powalają. Najtańszy kosztuje obecnie 997 złotych i w tej cenie mamy wstęp na wydarzenie, dostęp do strefy networkingowej, materiały konferencyjne, poczęstunek oraz welcome drink podczas koncertu. Kolejny bilet, który oferuje nieco więcej, kosztuje 3100 złotych i w tej cenie można już np. skorzystać z przestrzeni VIP na koncercie oraz z kolacji. Natomiast najdroższy bilet, który kosztuje aż 3999 złotych gwarantuje dodatkowo godzinne spotkanie z gościem specjalnym w 30-osobowym gronie, książkę autorstwa gościa specjalnego oraz zdjęcie z nim! Co ciekawe, wyprzedało się 25 tych najdroższych biletów na 30 dostępnych.

Wybieracie się?

Cena za spotkanie m.in. Anny Lewandowskiej jest wygórowana!

Kuba Wojewódzki też zdradzi tajemnice swojego sukcesu.

