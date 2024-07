Anna Lewandowska świętowała 26. urodziny w dzień meczu Polska : Gibraltar. Robert Lewandowski nie mógł więc poświęcić całego czasu ukochanej – nikt nie wybraża sobie meczu polskiej reprezentacji bez niego. Ale kiedy już strzelił dwa gole, mógł sie zająć urodzinami żony. I to jak! Na Stadionie Narodowym wręczył swojej ukochanej tort i złożył jej życzenia. Nie był to byle jaki tort! W koncu Anna Lewandowska to specjalistka od zdrowego żywienia i to ona też dba, by Robert się odpowiednio odżywiał. Piłkarz zaserwował więc dla ukochanej tort bez glutenu i bez laktozy, których trenerka nie je.

Gwiazda była zachwycona przysmakiem i od razu pochwaliła się nim na portalach społecznościowych:

Dziękuję!!! Niespodziankowy urodzinowy tort ???? nie dość, że na Stadionie Narodowym to bezglutenowy, bez laktozy! Mój mąż - NAJUKOCHAŃSZY! ❤️

Wcześniej Robert dodał na Facebooku zdjęcie z Anią i poświęcił jej romantyczny post:

To zdjęcie oddaje więcej niż tysiąc słów. Pozostań sobą..Wszystkiego najlepszego Anna Lewandowska

Podczas meczu Robert zadedykował Lewandowskiej pierwszą bramkę. Trzeba przyznać, że to naprawdę niepowtarzalny prezent.

