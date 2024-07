Ile razy każda z nas chciała zacząć od początku - rzucić to wszystko i “z jedną jedyną walizką zwiać od tego prania, gotowania, zamiatania I sprzątania"? Bohaterka powieści właśnie to zrobiła. Zazdroszczę jej ciepła, słońca i darmowej adoracji machos - każdej Polce dobrze by to zrobiło. Polecam z pełną odpowiedzialnością.