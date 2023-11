Wspaniała wiadomość! Anna Kerth urodziła drugie dziecko! Baby boom w polskim show biznesie wciąż trwa! Okazuje się, że kolejna gwiazda właśnie została mamą. W ostatnich tygodniach radosne informacje o narodzinach dzieci przekazały m.in. Agnieszka Sienkiewicz, Agnieszka Kaczorowska oraz Natalia Klimas. Teraz dołączyła do nich gwiazda serialu "Na Wspólnej"! Anna Kerth urodziła dziecko i opublikowała w sieci pierwsze zdjęcie maleństwa. Aktorka urodziła syna czy córkę? Wiemy!

Anna Kerth, która w serialu "Na Wspólnej" wciela się w Małgorzatę Zimińską, przekazała radosną wiadomość za pośrednictwem Instagrama. Aktorka pokazała słodkie zdjęcie maleństwa i zdradziła, że urodziła drugiego syna! Anna Kerth w swoim wpisie na portalu społecznościowym przyznała, że urodziła siłami natury, chociaż wcześniej miała cesarskie cięcie - tym samym aktorka dołączyła do mam, które zdecydowały się na VBAC (poród naturalny po cesarskim cięciu).

W końcu mogę TO napisać: JEST!!! ????????Naczekaliśmy się ???? Nasz drugi syn jest już z nami ???? Oswajamy się i regenerujemy. Dzięki wszystkim za trzymanie kciuków , zwłaszcza przy końcówce. Było za co ????????????????????????- napisała Anna Kerth. Skoro mam już Waszą obecność i uważność chciałam napisać, że oficjalnie zostałam #VBAC , z czego jestem dumna a zarazem ogromnie wdzięczna osobom, które mnie wspierały w moim pragnieniu. Zespołowi lekarzy, którzy mi tę próbę umożliwili a przede wszystkim „mojej” położnej, bez której ten proces i finał w tej postaci, by się nie wydarzył.