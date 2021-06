Anna Karczmarczyk pokazała duży ciążowy brzuszek! Narodziny dziecka zbliżają się wielkimi krokami

Anna Karczmarczyk dołączyła do grona gwiazd, które zdecydowały się na odważne metamorfozy w ostatnim czasie. Jakiś czas temu Agnieszka Kaczorowska po raz pierwszy zdecydowała się na krótką fryzurę , a teraz gwiazda serialu "Za marzenia" poszła w jej ślady. Anna Karczmarczyk pochwaliła się na Instagramie nową krótką fryzurą. To najmodniejsze cięcie tego sezonu! Aktorka wygląda doskonale! Anna Karczmarczyk obcięła włosy! Jagged bob - komu pasuje to cięcie? Anna Karczmarczyk w ostatnim czasie udowodniła, że jest nie tylko świetną aktorką, ale równie dobrze radzi sobie w tańcu. W końcu w programie " Dance dance dance " była jedną z faworytek i zachwycała jurorów swoimi występami! Teraz gwiazda zdecydowała się na sporą zmianę i mocno skróciła swoje długie włosy. Zdecydowała się na bardzo modne cięcie - to jagged bob - czyli bob rodem z lat dziewięćdziesiątych. Jagged bob to odmiana klasycznego boba, z tym że jest nieco bardziej szalona i nieuporządkowana. Włosy w tym przypadku nie są równo obcięte, a lekko pocieniowane, by nadać im objętości. Bob, wbrew pozorom, pasuje większości kształtów twarzy. Co prawda Anna Karczmarczyk nie zdecydowała się na zmianę koloru włosów, ale postawiła na modne refleksy, które wyglądają wspaniale. Efektami metamorfozy gwiazda pochwaliła się na Instagramie. Fani aktorki są zachwyceni nową fryzurą i pod zdjęciem piszą: Fryzurka pierwszy sort🔥 Zmiana zdecydowanie na plus! 😍😍😍 Ale super fryzura 😍 Piękne włosy 😘 kolor Pani zmieniła To zdecydowanie zmiana na plus! Zobaczcie sami! Zobacz także: Oto najlepsi uczestnicy w historii "Tańca z Gwiazdami"! Królowa jest tylko jedna! ...