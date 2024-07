Kto by pomyślał, że bracia Jacek i Wojtek Jeschke są jak ogień i woda. Tak przynajmniej twierdzi zwyciężczyni Tańca z Gwiazdami - Anna Karczmarczyk, która miała okazję poznać ich obu, choć w programie wystąpiła z Jackiem:

To są bracia, można by rzecz, że jak syjamscy. Zdążyłam go poznać (Wojtka - przyp. red), ta nasza znajomość się rozwijała, to wspaniały facet z w wielkim serduchem. To widać jak prowadzi Ulę (Dębską - przyp. red) teraz. Są totalnie różni, jak ogień i woda! - mówi nam aktorka.