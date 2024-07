Anna Kalczyńska zamieszcza zbyt odważne zdjęcia na Instagramie? Dziennikarka w rozmowie z Party.pl zabrała głos w tej sprawie i wyznała, że nie robi nic złego i nie przekracza granicy dobrego smaku. Ostatnio w sieci furorę zrobiło zdjęcie gotującej w krótkiej sukience i szpilkach Anny Kalczyńskiej. Gwiazda przyznała jednak, że fotki, które pojawiają się na jej profilu na Instagramie, nie odbiegają za bardzo od tego, jak wygląda na co dzień:

Pokazuje to, co widzą różni ludzie, kiedy spotykają mnie w różnych sytuacjach. Jeśli przychodzą goście do mnie do domu to gotuję dla nich w szpilkach, bo jak przychodzą goście to zakładam szpilki. Ale nie gotuję oczywiście tak na co dzień. Zdjęcia z wakacji? Też nie pokazuję niczego, czego nie zobaczyliby ludzie przechodzący obok mojego leżaka.