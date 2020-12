"Zniesławienie, nękanie i szantaż”. Anna i Robert Lewandowscy walczą o spokój rodziny. Kiedy ich kłopoty się skończą?

Ostatnie miesiące były zdecydowanie zdecydowanie najtrudniejszymi w ich życiu. Anna i Robert Lewandowscy mierzą się z poważnym kryzysem. Sprawę opisuje magazyn "Flesz". Przypomnijmy – były menedżer piłkarza Cezary Kucharski oskarżył go o nieprawidłowości w rozliczeniach podatkowych i domaga się 39 mln złotych odszkodowania. Robert Lewandowski odpiera te zarzuty, oskarżając współpracownika o „zniesławienie, nękanie i szantaż”. Cała sytuacja mocno odbiła się na życiu prywatnym Lewandowskich. Do prasy wyciekły fragmenty zeznań Anny Lewandowskiej, która przyznała, że stres wywołany działaniami Kucharskiego pogorszył na pewien czas jej relacje z mężem, doprowadził ją również do „utraty laktacji i szczękościsku”. Lewandowscy nie chcą publicznie komentować tej sprawy. Dlaczego?

Ania i Robert czekają na wyrok sądu. Chcą teraz poświęcić czas swojej rodzinie i skupić się na córeczkach – mówi w rozmowie z „Fleszem” osoba z otoczenia gwiazd.

Mimo kłopotów z byłym współpracownikiem Robert Lewandowski ma powody do radości i dumy! Niedawno podczas oficjalnej gali w Zurychu, gdzie odbywał się wielki finał prestiżowego plebiscytu FIFA, "Lewy" zdobył najważniejszą nagrodę, czyli tytuł Piłkarza Roku 2020! W walce o to miano pokonał Leo Messiego oraz Cristiano Ronaldo!

Chciałbym wszystkim bardzo podziękować. To był wspaniały rok. Jego zwieńczeniem było wygranie Ligi Mistrzów. Cieszę się, że mogłem zdobyć nagrodę FIFA, będąc tu razem z Leo Messim i Cristiano Ronaldo, których bardzo szanuję – mówił podczas gali Robert Lewandowski.

W weekend przed świętami Lewandowski miał ostatni mecz, razem z żoną zaplanowali więc krótki urlop. Jak udało nam się ustalić, przed Bożym Narodzeniem Robert przyjedzie z Niemiec do Polski, gdzie już czekają na niego Anna oraz córeczki Klara i Laura. Wigilię dziewczynki spędzą nie tylko z rodzicami, bo Lewandowscy zamierzają też odwiedzić babcie. A co rodzina piłkarza planuje na sylwestra? Przeczytasz w nowym "Fleszu".

Anna i Robert Lewandowscy walczą o spokój swojej rodziny.