Anna i Robert Lewandowscy to zdecydowanie jedna z najpopularniejszych par polskiego show-biznesu. Piłkarz i jego żona przez wiele lat pracowali na swój ogromny zawodowy sukces. Robert jest w tej chwili w czołówce najlepszych piłkarzy na świecie, a jego żona ma tysiące fanek, które razem z nią trenują i dbają o zdrowy styl życia. Wraz z popularnością pary marki coraz częściej zapraszają Anię i Roberta do współpracy. Piłkarz i jego żona występują m.in. w reklamach szamponu, telefonu komórkowego, czy w kampaniach reklamowych popularnej marki bieliźnianej. Czy przez zbyt częste pojawianie się w reklamach i mediach Lewandowscy mogą stracić na wiarygodności?

Medioznawca, Marcin Sanakiewicz, w rozmowie z "Super Expressem" skomentował medialną działalność Anny i Roberta Lewandowskich. Czy według eksperta Ania i Robert mogą stracić na wiarygodności?

Wiarygodności jako profesjonalistów nie powinno osłabić, bo Lewandowski wciąż będzie świetnym piłkarzem, a jego żona uznaną specjalistką od zdrowego stylu życia. Co do wiarygodności jako ludzi, sprawa jest o wiele bardziej skomplikowana, bo to zagadnienie z granicy filozofii. Trudno je w jakikolwiek sposób zmierzyć - medioznawca komentuje w rozmowie z "SE".