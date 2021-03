Anna Guzik z serialu "Hela w opałach" przeszła ogromną metamorfozę! Jak udało się jej schudnąć? 

Pamiętacie serial "Hela w opałach" w TVN"? Produkcja zadebiutowała na antenie w 2006 roku, a ostatni odcinek został wyemitowany w 2011 roku. Główną bohaterkę zagrała Anna Guzik, którą widzowie pokochali. Dziś aktorka wystąpuje w hitowym serialu TVN "Na Wspólnej". Spójrzcie na najnowsze zdjęcia gwiazdy. Ależ ona ma figurę! Jak udało się jej schudnąć?

Kilka lat temu Anna Guzik przeszła naprawdę spektakularną metamorfozę. Wszystko zaczęło się od programu "Taniec z gwiazdami"- aktorka znacznie schudła i zachwycała szczupłą figurą. Anna Guzik nie ukrywała wówczas, że zgrabną figurę zawdzięcza diecie i ćwiczeniom. Jakiś czas temu, w "Dzień dobry TVN" aktorka zdradziła, jak udaje się jej zachować świetną formę.

Ja jestem zwolenniczką ruchu, więc staram się naprzemiennie chodzić na siłownię, basen, tenis, spacer. A dieta? Dieta cud... Oczywiście staram się ograniczać rzeczy, które są bardzo kaloryczne. Moją piętą achillesową, o czym wszyscy wiedzą, są słodycze. Wszystko trzeba jeść z umiarem, jeśli go zachowamy to nie wrócimy do poprzedniej wagi. U mnie efekt utrzymuje się od 5 lat. Największym problemem było zrzucenie tego balastu, utrzymanie już nie- mówiła w "Dzień Dobry TVN".