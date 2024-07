Anna Guzik miesiąc temu urodziła bliźniaczki Ninę i Basię. Długo nie chwaliła się zdjęciami dziewczynek - jednak kilka tygodni po porodzie pokazała ich słodkie zdjęcie. Teraz Guzik wraca powoli do życia zawodowego oraz do drobnych przyjemności. Teraz pokazała na Facebooku zdjęcia z katowickiego Spodka. Guzik oglądała półfinał Camili Giorgi z Jeleną Ostapenko. Na zdjęciach widać, że Anna Guzik wręcz promienieje. Uśmiech nie schodzi jej z ust. My jednak zwróciliśmy uwagę bardziej na figurę Ani, która zaskakująco szybko wraca do stanu sprzed ciąży. Ania chce zrzucić nadprogramowe kilogramy po ciąży i już stosuje dietę, czy może przez to, że urodziła bliźniaczki, ma więcej pracy i kalorie spala podwójnie? ;) Zobaczcie koniecznie jej zdjęcia!

Anna Guzik pokazała zdjęcia miesiąc po porodzie. Jak się prezentuje?

Ania prezentuje się fenomenalnie! Wręcz promienieje!

Tak Anna Guzik prezentowała się przed porodem.

Guzik, odkąd zaczęła zdrowo się odżywiać, ma niesamowitą figurę!