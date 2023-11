Anna Dereszowska wspomina Annę Przybylską

Minęło już 5 lat o śmierci Anny Przybylskiej, która cierpiała na nowotwór trzustki. Pod długiej walce z choroba, aktorka odeszła w wieku 35 lat, zostawiając troje dzieci i ukochanego Jarosława Bieniuka. Śmierć Anny Przybylskiej wstrząsnęła jednak nie tylko jej bliskimi, ale także znajomymi z branży i fanami. Do tej pory wiele gwiazd ciepło wspomina Annę Przybylską. Wśród nich jest m.in. Anna Dereszowska!

Tym razem Fakt24 rozmawiał z Anną Dereszowską, która z Anną Przybylską grała w "Złotopolskich" i "Klubie szalonych dziewic". Aktorka poznała Annę Przybylską na początku swojej drogi zawodowej i nie ukrywa, że obawiała się pierwszego spotkania!

Ja się niewątpliwie tego pierwszego spotkania bałam, bo Ania była niewątpliwą gwiazdą. W serialu „Złotopolscy", do którego dołączyłam, gdy Ania była w ciąży to wtedy nie spotkałyśmy się. Dopiero jak Ania wróciła po ciąży to się spotkałyśmy i byłam poddenerwowana, jak zostanę przyjęta przez największą gwiazdę serialu, ale podeszła do mnie niezwykłe ciepło i z taką otwartością - powiedziała Anna Dereszowska.