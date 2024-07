W ostatnich dniach Anna Dereszowska pojawiła się na prezentacji najnowszej kolekcji marki Tous. Tego dnia aktorka miała na sobie czarne spodnie wykonane ze skóry, które doskonale podkreślały jej kobiece kształty. Szary płaszcz, różową bluzkę i szpilki zdobione wężowym motywem.

My postanowiłyśmy wziąć pod lupę buty, które miała na sobie aktorka. Po małym śledztwie okazało jest to model z najnowszej kolekcji marki Kazar i kosztuje ok. 499 zł.

