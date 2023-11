Prawda jest taka, że Ania mnie w dużym stopniu ukształtowała. Moje poczucie humoru i dystans do zawodu, który uprawiam zawdzięczam Ani. Chodzi o takie męskie i ostre poczucie humoru. Obserwowałam jak żartuje na planie, widziałam jak jej to uchodzi na sucho i jak ludzie ją za to kochają. Chciałam być troszkę jak ona. To świadczy o jej dużym temperamencie i sile oddziaływania - Anna Dereszowska zdradziła w rozmowie z "Gwiazdami".