Anna Dereszowska za dwa-trzy tygodnie zostanie mamą po raz drugi. Tym razem urodzi synka!

Dlatego aktorka od jakiegoś czasu szuka domu dla rodziny. Jak się dowiedzieliśmy, o domu marzy już od dawna, bo chciałaby, żeby siedmioletnia Lenka i mały synek mieli ogród do zabawy oraz większy spokój w ładnej okolicy.



A gdzie chciałaby zamieszkać Anna z dziećmi i ukochanym Danielem Duniakiem? Szuka domu w okolicach Konstancina Jeziornej, Starej Miłosnej, Wawra i Józefowa. Czyli raczej daleko od centrum Warszawy.



Co w takim razie z mieszkaniem na ukochanej Saskiej Kępie?





Ania szuka domu dla rodziny, ale absolutnie nie chce opuszczać Saskiej Kępy. Zostawi sobie to mieszkanie, żeby po wieczornym spektaklu nie wracać po nocy gdzieś daleko – zdradza nam jej znajoma.

Dereszowska kupuje dom. Wiemy gdzie.

To, że gwiazdy zostawiają sobie mieszkania w centrum Warszawy, by mieć blisko do domu po spektaklach jest popularne. Małgorzata Kożuchowska czy Michał Żebrowski tak właśnie robią.

Fajnie mieć dwa mieszkania, co?

