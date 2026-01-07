Na początku stycznia 2026 roku Anna Cieślak opublikowała na swoim profilu na Instagramie wyjątkowy post, który natychmiast przyciągnął uwagę fanów.

Fani reagują na życzenia Anny Cieślak

W towarzystwie męża aktorka złożyła serdeczne życzenia noworoczne, dołączając do wpisu wspólne zdjęcie. Treść posta brzmiała:

Życzymy Wszystkim Pokoju Spokoju i Dobrych Mocy. Bądźmy dla siebie serdeczni. Ania i Edi.

Opublikowany post szybko zdobył ogromne zainteresowanie użytkowników platformy. Internauci tłumnie reagowali na przesłanie aktorki, wyrażając swoje emocje i aprobatę dla tej pozytywnej inicjatywy.

Ale super zdjęcie! Pięknie wyglądacie.

Serdeczności noworoczne! Pięknego 2026 roku!

Miłość i radość leci do Was. Dobrego 2026r. - czytamy w komentarzach.

Historia miłości Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka

Edward Miszczak i Anna Cieślak to jedna z najbardziej zagadkowych i harmonijnych par polskiego show-biznesu, mimo że dzieli ich około 25 lat różnicy wieku. Poznali się w 2019 roku podczas imprezy zamykającej festiwal Off Camera w Krakowie, a ich relację zainicjował wspólny znajomy, Piotr Woźniak-Starak.

Piotr poznał mnie z moją żoną. I tak naprawdę jakieś dwa miesiące po tym spotkaniu byliśmy już bliżej ze sobą, a późnej był nasz ślub - wyjawił w rozmowie z 'Faktem' Miszczak.

Już dwa miesiące po pierwszym spotkaniu ich związek nabrał głębszego znaczenia, a w sierpniu 2021 roku para zdecydowała się sformalizować swoje uczucie, biorąc ślub w Krakowie w gronie najbliższych.

