Anna Cieślak opublikowała wzruszające życzenia na nowy rok wraz z Edwardem Miszczakiem. Internauci nie kryją zachwytu, a ich wspólne zdjęcie rozgrzało serca tysięcy fanów!
Na początku stycznia 2026 roku Anna Cieślak opublikowała na swoim profilu na Instagramie wyjątkowy post, który natychmiast przyciągnął uwagę fanów.
Fani reagują na życzenia Anny Cieślak
W towarzystwie męża aktorka złożyła serdeczne życzenia noworoczne, dołączając do wpisu wspólne zdjęcie. Treść posta brzmiała:
Życzymy Wszystkim Pokoju Spokoju i Dobrych Mocy. Bądźmy dla siebie serdeczni. Ania i Edi.
Opublikowany post szybko zdobył ogromne zainteresowanie użytkowników platformy. Internauci tłumnie reagowali na przesłanie aktorki, wyrażając swoje emocje i aprobatę dla tej pozytywnej inicjatywy.
Ale super zdjęcie! Pięknie wyglądacie.
Serdeczności noworoczne! Pięknego 2026 roku!
Miłość i radość leci do Was. Dobrego 2026r.
Historia miłości Anny Cieślak i Edwarda Miszczaka
Edward Miszczak i Anna Cieślak to jedna z najbardziej zagadkowych i harmonijnych par polskiego show-biznesu, mimo że dzieli ich około 25 lat różnicy wieku. Poznali się w 2019 roku podczas imprezy zamykającej festiwal Off Camera w Krakowie, a ich relację zainicjował wspólny znajomy, Piotr Woźniak-Starak.
Piotr poznał mnie z moją żoną. I tak naprawdę jakieś dwa miesiące po tym spotkaniu byliśmy już bliżej ze sobą, a późnej był nasz ślub
Już dwa miesiące po pierwszym spotkaniu ich związek nabrał głębszego znaczenia, a w sierpniu 2021 roku para zdecydowała się sformalizować swoje uczucie, biorąc ślub w Krakowie w gronie najbliższych.
