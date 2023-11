Anja Rubik przemawiała niedawno w ONZ na tematy związane z ekologią. Ostatnio stała się zaangażowała działaczką społeczną. Zajęła się też tematem edukacji seksualnej i walki z jednorazowym plastikiem. Kiedy więc podróżniczka Martyna Wojciechowska napisała na Instagramie: „Plastik nie taki zły”, czym wywołała dyskusję nawet wśród swoich fanów, spytaliśmy Anję Rubik, czy zgadza się z poglądami podróżniczki, która napisała na swoim Instagramie, że plastik rozkłada się od 400 do 1000 lat, a szkło nigdy.

To niestety duży błąd w myśleniu. Plastik się nie rozkłada. Zostaje na ziemi na zawsze! Plastik z biegiem lat jedynie rozpada się na drobniejsze elementy, takie okruchy, które stają się na przykład częścią kurzu w powietrzu czy planktonu w oceanach. Wszyscy, kiedy oddychamy, wchłaniamy te mikrocząsteczki do płuc. Dodatkowo ryby jedzą plankton zmieszany z drobinkami plastiku, który w ich żołądkach wydziela szkodliwe substancje. Potem ludzie jedzą ryby i koło się zamyka. Nie można się łudzić! Plastik nigdy nie znika z naszej planety. Ja umrę, moje dzieci umrą, ich dzieci umrą, a położona przeze mnie w piasku butelka zostanie na ziemi.

Spytaliśmy też Anję, czy szkło jest jej zdaniem lepsze.

Zdecydowanie. Szklane opakowania przynajmniej nie uwalniają do środowiska szkodliwych substancji. Plastik je wydziela i przez to negatywnie oddziałuje na nasze zdrowie. Jeśli jemy produkty zapakowane w plastikowe pudełka, to szkodliwe związki znów dostają się do naszego organizmu.

Modelka zaznaczyła jednak, że bardzo się cieszy, iż Martyna wywołała ten temat, ponieważ teraz wiele osób może zacząć dyskutować. Sama Martyna nadmieniła też w swoim wpisie, że tylko od nas zależy, co zrobimy z plastikową czy szklaną butelką i czy zadbamy o to, by stała się surowcem wtórnym. Jedno jest pewne - warto, by taka butelka znalazła się w koszu z surowcami wtórnymi. Martynie i Anji na tym bardzo zależy!

Anja Rubik np. nie korzysta z plastikowych słomek do drinków i stara się nie używać jednorazowych siatek foliowych.

