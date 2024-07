Ledwie zaczął się Nowy Rok a u Anji Rubik już się tyle wydarzyło. Brytyjski Vogue zaprosił Anję, aby przez cały grudzień dzieliła się swoimi stylizacjami i nowa kampania Gucci, w której została twarzą. Poza tym piąte miejsce w rankingu Best Look 2012 zorganizowanym przez prestiżowy portal modowy style.com.



Światowej sławy sklep internetowy net a porter po raz kolejny docenił Anję i jej dwie stylizacje znalazły się w corocznym rankingu najlepiej ubranych gwiazd. Ale to jeszcze nie wszystko.



Brytyjskie Elle specjalnie dla Anji stworzyło wyjątkowy dodatek, osobną okładkę, artykuł w którym topmodelka mówi o kolekcjach sezonu oraz filmik behind the scene nakręcony z całej sesji. To wszystko przy okazji lutowego wydaniu brytyjskiego Elle. Zobaczcie poniżej zdjęcia z najnowszej sesji naszej rodaczki.

Tak prezentuje się najnowsza sesja z Anją Rubik w roli głównej: