Kariera Anji Rubik nie zwalnia tempa. Nasze największe dobro narodowe w świecie wysokiej mody cały czas radzi sobie rewelacyjnie. Nie ma miesiąca, aby twarz modelki nie pojawiła się w chociażby jednym prestiżowym magazynie. W ciągu ostatnich kilku miesięcy gwiazda wybiegów zaliczyła m.in.: okładki meksykańskiego, japońskiego czy tureckiego "Vogue'a". W tym roku do kolekcji może już zaliczyć również czołówkę rosyjskiego wydania magazynu.

W lipcowym numerze rosyjskiego "Vogue'a" znajdziemy ciekawą sesję z udziałem Anji. Mimo iż w kalendarzu dopiero rozpoczyna się lato, to magazyn już lansuje trendy na jesień. Na zdjęciach Rubik prezentuje to, co będzie modne za kilkanaście tygodni. Ze wszystkich gustownych fotek, naszą uwagę zwróciła jedna. Ta na której modelka przebrana jest za mężczyznę.

Rubik to prawdziwy modowy kameleon. Dzięki inwencji twórczej stylistów jest w stanie przeobrazić się w każdą postać. W rosyjskim "Vogue'u" w krótkiej peruce oraz klasycznym czarnym męskim garniturze i białej koszuli z krawatem wygląda jakby była wyjęta z lat 60-tych XX wieku.

Jak wam się podoba Anja Rubik w takim wyrazistym męskim wydaniu?

