Anja Rubik kilka dni temu obchodziła swoje 32. urodziny. Z tej okazji napłynęły do niej życzenia z całego świata. Oczywiście życzenia Anji złożył również jej mąż - Sasha Knezevic. Model postanowił zrobić to w nietypowy sposób. Zamieścił na swoim profilu na Instagramie urocze zdjęcie, do którego dołączył życzenia urodzinowe dla Anji. Zobacz też: Dzisiaj urodziny Anji Rubik. Wybraliśmy najdroższe stylizacje modelki z ostatnich lat

Polska top modelka grzecznie podziękowała za życzenia po postem, lecz wyraziła prośbę, by z okazji jej urodzin, mąż się ogolił. Saha od jakiegoś czasu nosi modną brodę, która dodała mu charakteru. Najwyraźniej model nie był zachwycony prośbą żony i stanowczo jej odmówił. Po zdjęciem natychmiast pojawiły się komentarze fanów pary, którzy zachęcamy Sashę, by postąpił tak jak jego żona sobie tego życzy.

Myślicie, że Sasha ogoli brodę dla Anji?

