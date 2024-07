W najnowszym numerze magazynu "Uroda" Anja Rubik udziela obszernego wywiadu. Wśród wymienianych ulubionych kosmetyków i marek ubrań znajdziemy także jej opinię dotyczącą stylu Polek.

- Uważam, że Polki lubią ubrania i są bardzo zadbane. Kiedy kilka tam temu w Polsce pojawiły się niemal wszystkie światowe marki, zauważyłam że dziewczyny przesadzały z biżuterią i kolorami. Teraz widzę zmianę. Dziewczyny obserwują trendy i starają się za nimi podążać. Mamy oczywiście jeszcze trochę do nauczenia się o stylu, ale jest coraz lepiej. Podoba mi się, że w Polsce coraz więcej osób ma swój styl i odważnie bawi się trendami. Uważam, że mody nie wolno się bać. Jeśli popełniamy jakiś błąd w stroju, to jest drobnostka, to są przecież ciuchy. Nie można się tym za bardzo przejmować.

Dziennikarka Urody zapytała Anję także, co myśli o stylu Amerykanek. W zależności od stanu wypada to naprawdę różnie...

- Amerykanki ubierają się trochę zbyt konserwatywnie jak na mój gust. Nie można oczywiście tego powiedzieć o Nowym Jorku, który jest miastem ekstrawaganckim i tam nikt niczemu się nie dziwi. Im bardziej ktoś odstaje od masy tym lepiej. Latem w Nowym Jorku dziewczyny chodzą w klapkach, a szpilki trzymają w torebkach. Zależy im, żeby szybko i wygodnie się przemieścić, nie przejmują się tym, że mogą wyglądać śmiesznie. Za to dziewczyny w Los Angeles i Miami ubierają się trochę zbyt tandetnie i komercyjnie. - wyznała Anja.

Cały wywiad przeczytasz w najnowszym numerze magazynu "Uroda".

