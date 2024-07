Duże zainteresowanie wśród was wywołała obrączka Anji Rubik, którą modelka nosi na lewym kciuku. Jak dowiedziało się AfterParty.pl jest to prezent jaki Rubik dostała od swojego męża, Sashy Knezevica, ponad 2 lata temu. Okazją ku jej podarowaniu była oczywiście... miłość. Co ciekawe, ten potrójny, klasyczny Cartier nie jest obrączką ślubną.

Dlaczego Anja nosi ją na lewym kciuku? Bo lubi i jest jej wygodnie. Nie ma to głębszej symboliki dla modelki. W końcu liczy się fakt, że to prezent od najważniejszej osoby w jej życiu.

Zastanawia nas czy Anja wylansuje nowy trend, noszenie obrączek na kciukach. Jak myślicie?