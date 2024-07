Każda wizyta Anji Rubik w Polsce wzbudza sporo emocji. Dlaczego? Modelka nie przyjeżdża do kraju tylko w sprawach zawodowych, ale bierze też udział w wydarzeniach kulturalnych. Ostatnio pojechała do Krakowa, gdzie fani zrobili jej zdjęcia podczas tegorocznych juwenaliów! Gdzie tym razem pojawi się Anja?

“Dziś Anja Rubik jedzie do Trójmiasta na Open''''er Festival. Jednym z powodów jej wizyty w kraju jest też festiwal Art and Fashion, na którym będzie kuratorem. To festiwal, który organizuje Grażyna Kulczyk”, zdradza nam osoba z otoczenia Anji.



Anja Rubik zagra w filmie Jana Komasy?

Zanim jednak Anja Rubik pojechała do Trójmiasta, spotkała się na warszawskim Placu Zbawiciela z reżyserem Janem Komasą. Reżyser “Miasta 44” wręczył jej na DVD swój fim. Czy to początek współpracy? Modelka nigdy nie ukrywała, że kino to dziedzina, która bardzo ją interesuje.

“Mogłabym zająć się filmem. Stanąć po drugiej stronie kamery. To moje marzenie”, mówiła w jednym z wywiadów.

Czy spotkanie z Janem Komasą to pierwszy krok w tym kierunku?

“Anja już od jakiegoś czasu zna się z Jankiem. Spotkali się w Warszawie i omawiali nowy projekt Anji. Nie jest to jednak projekt filmowy. Na razie Anja nie zdradza wielu szczegółów”, mówi nam osoba z otoczenia modelki.

Zatem co to za projekt? Będziemy śledzić ten temat i informować was na bieżąco!

