Chyba już oficjalnie można powiedzieć, że Anja Rubik reklamowała marki z wszystkich możliwych półek cenowych. Modelka wystąpiła w kampaniach Gucci, Elie Saab, Giuseppe Zanotti, Kurt Geiger, a także Mohito i teraz CCC. O współpracy Polki z niedrogą sieciówką obuwniczą napisaliśmy jako pierwsi prezentując zdjęcie zapowiadające wiosenno-letnią kampanię. Teraz mamy dla was całą sesję.

W internecie zadebiutowała kampania CCC z Anją Rubik w roli głównej. Tradycyjnie też marka wybrała ambasadora, który będzie promował męską kolekcję. Tym razem został nim Sasha Knezevic, mąż modelki. Sesja z parą odbyła się na Sycylii, a zakochani pozowali w zupełnie innym stylu niż ich poprzednicy - Anna Przybylska czy Piotr Adamczyk.

Czy te zdjęcia zachęcają was do wstąpienia do sklepu po nowe buty na wiosnę?