Anja Rubik to z pewnością jedna z najbardziej zapracowanych modelek na świecie. Jednak setki pokazów i sesji zdjęciowych, nie przeszkadzają jej w organizacji imprez. Anja uwielbia urządzać przyjęcia, na których zawsze pojawiają się największe gwiazdy show biznesu. A co modelka planuje na sylwestra? Gwiazda razem z mężem wybiera się do Las Vegas. W rozmowie z "Dzień Dobry TVN" doradzała widzom jak przygotować się do całonocnej zabawy:



- Przede wszystkim trzeba jak najmniej presji kłaść na ten dzień, bo mam wrażenie że na sylwestra każdy czuje taką presję, żeby dobrze się bawić, żeby to był najlepszy dzień w całym roku. I to od razu jest pierwszy błąd. Trzeba podejść do tego spokojnie. Nie oczekiwać za dużo, wtedy zostaniemy zaskoczeni - zdradziła Anja Rubik. W domu można wszystko zorganizować, zaprosić znajomych, wino, jakieś małe przekąski. Najlepiej jest żeby mieć kogoś przy sobie kogo się kocha, albo znajomych z którymi można dobrze spędzić czas.





Skorzystacie z porad Anji Rubik?

