Piękne Polki to nasz prawdziwy powód do dumy, w momencie gdy nasza piłkarska reprezentacja polski wciąż rozczarowuje, to nasza polska reprezentacja modelek wciąż zachwyca.

Tym razem mamy kolejną miłą wiadomość, że Anja Rubik została gwiazdą kwietniowej okładki tureckiego Vigue'a. Polka wystąpiła na pierwszej stronie magazynu w dwóch wersjach!

Zaś Małgosia Bela, wystąpiła w świetnej sesji zdjęciowej do kwietniowego wydania Vogue Japan. Autorem zdjęć do sesji jest utalentowany Tom Craig.

Zobaczcie dokładniej wszystkie zdjęcia Polek: