Anja Rubik to z pewnością jedna z najlepszych polskich modelek. Po sukcesach na wybiegu zdecydowała się na aktywności poza nim. Rubik planuje stworzenie własnych perfum. Co ciekawe trafią one do sklepów tylko w Polsce! W rozmowie z magazynem "Flesz" menadżerka Anji zdradziła, jaki zapach będą miały nowe perfumy.

- Będzie to coś słodko-pieprznego, na bazie olejków roślinnych, których Anja lubi używać. Zapach będzie się kojarzył z latem i wtedy też trafi do sprzedaży - mówi Lucyna Szymańska.

Zapach Anji Rubik będzie nosił nazwę "Anja". Kupicie?



