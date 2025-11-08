Nie da się ukryć, że od samego początku Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" to ulubieńcy fanów. Szczególnie teraz, kiedy internauci wspierają tę dwojkę w trudnych chwilach. Tym razem jednak Anita Szydłowska pochwaliła się radosnymi wieściami. Chodzi o jej drugi ślub!

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" przymierza suknie ślubną

Bez wątpienia życie tej dwójki fascynuje internautów. W końcu Anita i Adrian poznawali się na naszych oczach, kiedy postanowili poszukać miłości w 3 edycji matrymonmialnego show: "Ślub od pierwszego wejrzenia". Jest to jedna z niewielu par, która przetrwała próbę czasu także w realnym życiu. Niestety ostatnio los ich mocno doświadczył - odkąd Adrian zachorował, cała Polska śledzi losy tej dwójki, wspierając ich przy każdej możliwej okazji. Pomimo życiowych trudności, jakie spotkały małżeństwo, ci nie tracą optymizmu. Ostatnio Anita i Adrian ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" opublikowali wyjątkowe zdjęcie. Tym razem z kolei to tancerka pochwaliła się pięknymi kadrami na swoim Instagramie.

Anita ze "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wybrała już suknie ślubną

Kiedy Adrian usłyszał druzgocącą diagnozę - ten cierpi bowiem na glejaka IV stopnia, para długo nie zwlekała z decyzją. Wówczas postanowili wziąć ślub kościelny - najszybciej jak to możliwe. Ceremonia ma się odbyć już 12 grudnia. Pomimo tego, że nia ma za wiele czasu, przygotowania trwają w najlepsze. Tym razem przyszedł czas na ślubne przymiarki. Anita pochwaliła się nimi za sprawą Instagrama. Jak się okazuje, towarzyszyła jej córka, Bianka.

Córeczka wybiera mi suknię ślubną! Nasz dzień zbliża się wielkimi krokami, czas więc zmierzyć różne opcje sukni ślubnych! Chciałam, żeby Bianka była częścią tej chwili. Bo to nie tylko mój ślub, ale i nasza wspólna rodzinna historia. Widziałam iskierki w jej oczach i chciałam tego dnia być dla niej jak księżniczka, a Bianka była za to małą wróżką, spełniającą marzenia czytamy.

Na nagraniu widzimy kilka sukien. Jak myślicie, na którą z nich zdecydowała się gwiazda?

Zobacz także: Żona Adriana z „ŚOPW” opowiedziała, jak wyglądały ich święta