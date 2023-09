Anita Sokołowska olśniewa nie tylko na evencie. Czy to efekt decyzji o zmianie życia?

Kiedy tylko ogłoszono skład IV edycji „Tańca z gwiazdami” wokół Edyty Herbuś zrobiło się gorąco. Ideał seksapilu i bożyszcze widzów ma tańczyć z Marcinem Mroczkiem i... niechybnie uwiedzie go już na pierwszym treningu. Pojawiły się pytania o trwałość jego uczuć do Agnieszki Popielewicz, o zazdrość między kobietami, insynuacje romansu. Zabawne, bo nikt nie zapytał Edyty, czy ona chciałaby takiej miłości. A odpowiedź byłaby prosta: „Nie”. Ponieważ w jej życiu, oprócz tańca, jest ktoś, kto pamięta jeszcze czasy, kiedy stawała się kobietą. I przy nim nikt nie ma szans. Tomek Barański był idolem jej dzieciństwa. „To chyba było przeznaczenie”, zastanawia się Edyta. „Zobaczyłam w rodzinnych Kielcach plakat, że otwiera się nowa szkoła tańca i postanowiłam sprawdzić, czy to coś dla mnie. Zachęciłam przy okazji połowę klasy, do której chodziłam. Całą bandą poszliśmy się zapisać. I już po pierwszych zajęciach wiedziałam, że to jest to, co chcę robić w życiu. Na pierwszym turnieju dostaliśmy z partnerem tytuł Miss i Mistera Parkietu. Partner był kolegą z klasy. Długo jednak nie tańczyliśmy razem, ponieważ okazało się, że bardzo szybko robię postępy i w niedługim czasie dostałam partnera ze starszej grupy. Właśnie Tomka. Był najlepszym tancerzem w całej szkole. Miało się potem okazać, że jest to spotkanie na całe moje życie”. Tomek Barański został zatem partnerem tanecznym Edyty w czasie, kiedy była jeszcze małą dziewczynką. Z czasem stał się jej narzeczonym, są ze sobą do dziś. Od pierwszych dni było jasne, że to para stworzona dla siebie. Na pierwszy wspólny turniej pojechali zaledwie po trzech miesiącach treningów. „Trzeba było przygotować pięć tańców, my zdążyliśmy cztery”, opowiada Herbuś. „Została nam jeszcze połowa passo...