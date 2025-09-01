Ania i Kobierecki, znani z 11. edycji programu "Rolnik szuka żony", 26 lipca oficjalnie świętowali pierwszą rocznicę związku. W programie podczas nagrań Marcin wyznał Ani miłość, a ona odwzajemniła to uczucie. Tym samym para dołączyła do grona uczestników, którzy znaleźli w randkowym show swoją drugą połówkę. Od czasu do czasu para dzieli się wspólnymi zdjęciami, a ostatnio mają wyjątkowo intensywny czas ze względu na pracę Marcina. Niespodziewanie Ania z "Rolnika" zabrała głos i powiedziała coś, na co wszyscy czekali!

Ania z "Rolnik szuka żony" wyznała prawdę!

Ania i Marcin poznali się dzięki temu, że zdecydowali się zgłosić do programu "Rolnik szuka żony". Od ponad roku są razem i planują wspólną przyszłość, a Ania często publikuje w sieci relacje wprost z sadu Marcina. Para mimo natłoku zajęć stara się znaleźć czas dla siebie, a partnerka rolnika często towarzyszy mu w wyjazdach i pracach w gospodarstwie. Internauci już od dawna dopytują Annę, czy pomaga Marcinowi. Jak wiadomo, sama pracuje zawodowo, ale teraz niedługo po ich pierwszej rocznicy zdecydowała się ujawnić prawdę...

Ania z "Rolnik szuka żony" pomaga Marcinowi na gospodarstwie?

Jedno z najczęściej zadawanych przez fanów pytań dotyczy pomocy Ani w pracach rolnych. Uczestniczka programu w końcu postanowiła odpowiedzieć:

Pojawiają się pytania, czy pomagam Marcinowi w gospodarstwie. Pamiętajcie, że ja cały czas pracuję normalnie na etacie, więc tak w godzinach pracy oczywiście zajmuję się swoją pracą i ewentualna pomoc - to już jest po godzinach. - przyznała otwarcie Ania z 'Rolnika'

Ania przyznała, że aktywnie angażuje się w pomoc Marcinowi, szczególnie w tym intensywnym czasie, kiedy trwa największa sprzedaż jabłek.

I tak na przykład dzisiaj będę szykowała, już pod kolejny wyjazd na rynek, skrzyneczki, w których będą układane jabłka na sprzedaż. Trzeba je przygotować. - powiedziała partnerka Marcina w relacji na Instastory

Jak rozwija się relacja Ani i Marcina z 11. edycji "Rolnik szuka żony"?

Fani Ani i Marcina z "Rolnik szuka żony" wreszcie usłyszeli odpowiedź na nurtujące ich pytania. Po roku związku para wciąż rozwija swoją relację, dzieląc się obowiązkami i wspierając wzajemnie. Ania nie zamierza rezygnować ze swojej pracy zawodowej, ale kiedy tylko może pomaga Marcinowi i spędza z nim dużo czasu w jego gospodarstwie.

Tymczasem już 14 września rusza 12. edycja programu "Rolnik szuka żony" i kolejni rolnicy staną przed trudnym wyborem swoich kandydatów. Komu kibicujecie najmocniej?

