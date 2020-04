Ania z "Rolnik szuka żony" w stylowym płaszczu na wiosnę 2020! Znaleźliśmy podobny w H&M

Ania z "Rolnik szuka żony" wiosnę zaczęła od uzupełnienia swojej garderoby. Jedna z najbardziej stylowych uczestniczek show, ostatnio zaprezentowała się w prostym, codziennym zestawie z modnym dresem, białymi sneakersami i beżowym płaszczem w roli głównej. Ten look zachwycił jej obserwatorki, a my znaleźliśmy podobny płaszczyk w H&M za 139 zł! Zobaczcie, gdzie można kupić pozostałe elementy stylizacji Anny z "Rolnika"...

Anna z "Rolnik szuka żony" w stylowym płaszczu na wiosnę 2020

Anna Stelmaszczyk ceni sobie wygodne i komfortowe stylizacje. Uczestniczka często aktywnie spędza czas z synem, dlatego najczęściej możemy zobaczyć ją w jeansach czy modnych dresach. Nie oznacza to, że kobieta rezygnuje z bardziej kobiecych stylizacji. Już nie raz udowodniła, że potrafi wyglądać doskonale w seksownych sukienkach.

Tym razem jednak postawiła na wygodny zestaw z dresem w roli głównej. To model polskiej marki 3 for U, której produkty nosi też Paulina Sykut-Jeżyna, Katarzyna Glinka czy Anita Sokołowska. Do wygodnego dresu Ania wybrała białe sneakersy marki Bata za 329 zł, plecak z butiku "Stars of Hollywood" oraz beżowy płaszcz kupionym na giełdzie odzieżowej. Ten model płaszcza idealnie wpisuje się w trendy na wiosnę 2020, a co najważniejsze podobny znajdziemy w H&M już za 139 zł.

Wygląda doskonale. Tylko spójrzcie na to zdjęcie!

Ania Stelmaszczyk zachwyca wiosennymi stylizacjami! Uczestniczka "Rolnika" stawia na mocne kolory.

Już w programie Anna zwracała uwagę swoimi zestawami.