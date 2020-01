Ania z "Rolnik szuka żony" rozpływa się nad związkiem Ilony i Adriana. Co ją rozczuliło?

Ania z "Rolnik szuka żony" zachwyciła się zdjęciem Ilony i Adriana, których poznała w ostatniej edycji programu. Zarówno ona jak i jej wybranek Jakub oraz Ilona i Adrian zakochali się w sobie na planie show. Po emisji programu zyskali nie tylko miłość ale również przyjaźń. Obie pary mogą liczyć na wzajemne wsparcie oraz dobre słowo. Co poruszyło Annę, kiedy patrzyła na zdjęcie swoich przyjaciół z "Rolnik szuka żony"?

Ania z "Rolnik szuka żony" kibicuje Ilonie i Adrianowi

Ilona i Adrian są bardzo aktywni na swoich portalach społecznościowych i dzielą się z fanami wieloma szczegółami ze swojego związku. Na ich kontach pojawia się wiele zdjęć, ponieważ pasją Adriana jest fotografia. Ilona początkowo niechętna do pozowania teraz z chęcią została modelką ukochanego.

Dziś para opublikowała zdjęcie w pasujących do siebie stylizacjach. Zauważyła to niemalże natychmiastowo Ania z "Rolnik szuka żony":

Jak zwykle idealnie dopasowani ze wszystkim - napisała pod zdjęciem

To idealne podsumowanie ich związku! Początkowo widzowie Rolnika nie dawali szans uczuciu tych dwojga, jednak oni udowodnili, że jest zupełnie inaczej. Ilona może liczyć na ukochanego w każdej sytuacji, niedawno obronił ją przed niesłuszną krytyką ze strony złośliwego internauty. Wygląda na to, że zakochani pasują do siebie nie tylko charakterami ale również stylizacjami! Miło również obserwować jak wzajemnie inspirują się swoimi pasjami: Adrian zaraził Ilonę miłością do zdjęć, a ona pokazała mu jak zajmować się końmi.

Fani czekają już tylko na wieści o ślubie!

Ilona i Adrian zakochali się w sobie dzięki programowi "Rolnik szuka żony". Dziś są nierozłączni, a o tym jak bardzo do siebie pasują mówią nawet ich stylizacje!

Ania z "Rolnik szuka żony" bardzo kibicuje przyjaciołom poznanym w programie. Jej również udało się znaleźć miłość w szóstej edycji show.