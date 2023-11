Ania z "Rolnik szuka żony" odpowiedziała na krytyczne uwagi internautów! Jak zareagowała na zarzuty, że skrzywdzi Jakuba? Ania i Jakub to zdecydowanie najpopularniejsza para, która poznała się na planie szóstej edycji show TVP. Ich relacja od samego początku wzbudzała ogromne emocje wśród fanów, którzy cały czas mocno im kibicują i mają nadzieję, że wkrótce usłyszymy o ich ślubie. Niestety, nie wszyscy internauci wierzą, że Ania naprawdę jest zauroczona Jakubem i chce z nim być. Na jej profilu na Instagramie pojawiły się wpisy, obok których partnerka rolnika nie mogła przejść obojętnie! Zobaczcie, co napisała o swojej relacji z Jakubem!

Między Anią a Jakubem uczucie rodziło się powoli. Para nie ukrywała, że chce być razem, ale wiedzieli, że ze względu na syna Ani nie mogą podejmować zbyt pochopnych decyzji. Jakub nie ukrywał, że jest zauroczony Anią, ale partnerka rolnika bardzo ostrożnie podchodziła do związku. W wielkim finale szóstej edycji "Rolnik szuka żony" dowiedzieliśmy się, że Ania i Jakub są razem, a ich uczucie wciąz kwitnie. Niestety, niektórzy internauci wciąż nie wierzą w szczere intencje Ani! Co więcej, na jej profilu na Instagranie pojawiły się komentarze, w których internauci twierdzą, że Ania skrzywdzi rolnika! Ania zareagowała zaczepki i odpowiedziała na zaskakujące wpisy pod jej wspólnymi fotkami z Jakubem.

Aniu mam nadzieję, że nie skrzywdzisz Kuby. Wybacz, ale nie wierzę w Twoje szczere intencje... - napisała jedna z internautek.

- Myślę, żeby ocenić trzeba bliżej poznać osobę ???? Nie chodzi tu przecież o to, aby całemu światu coś udowadniać i pokazywać bo ważne jest to, aby Kuba ( w moim przypadku) wiedział, co ja czuję i to się dla mnie liczy ???? - odpowiedziała Ania.

Nie wierzę w CIEBIE...myślę, że skrzywdzisz Jakuba... - napisał kolejny internauta.

- Na szczęście takich niedowiarków jest bardzo mało ????- odpowiedziała na zaczepki Ania.