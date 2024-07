Ania Wendzikowska znana jest z zazwyczaj bardzo udanych stylizacji. Tym razem nie było inaczej. Gwiazda TVN pojawiła się na premierze sztuki "Tamta Pani" w warszawskim Teatrze Capitol w casualowej stylizacji, którą uzupełniła ultra luksusowymi dodatkami.

Ania Wendzikowska miała na sobie czarne cygaretki, prosty top i marynarkę. Dziennikarka swój look uzupełniła szpilkami "Pigalle" Christiana Louboutina na 8,5 centymetrowym obcasie za ok. 2,000 złotych oraz czarną torebką Chanel. Model 2,55 to jedna z najsłynniejszych torebek na świecie, a jej koszt to ponad 3 tysiące euro, czyli ok 12,000 złotych.

Nie możemy również zapomnieć na naręczu bransoletek, które widnieją na jej nadgarstku. Bransoletki te pochodzą z jej kolekcji Wendy Simply You i każda z nich to koszt ok. 170 złotych.

