Anna Mucha, mimo że jest już w 6 miesiącu ciąży nie rezygnuje z seksownego looku. W miniony piątek na pokazie Mariusza Przybylskiego, Ania znów podbiła serca fotoreporterów.

Aktorka założyła te same szpilki na niebotycznym obcasie, które nosiła przed ciążą. Obcisła szara sukienka pięknie podkreślała nowe kształty Ani. Góra kreacji była wykończona skórą, która nadawała tej stylizacji drapieżnego charakteru. Eleganckiego sznytu dodała marynarka w tym samym kolorze, co sukienka.

Nam przypadł do gustu długi wisior Ani. Trzeba przyznać, że ciąża wybitnie służy Musze i z miesiąca na miesiąc wygląda niezmiennie świetnie.

