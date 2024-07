Anna Lewandowska oczekuje z niecierpliwością na wielkie starcie Polaków z Portugalią na Euro 2016. Jeśli Polska wygra, przejdziemy do półfinału! A o to modlą się wszyscy wierni polscy kibice, wśród nich oczywiście jest Ania Lewandowska! Żona Roberta Lewandowskiego wrzuciła na Instagram zdjęcie, na którym pozuje w koszulce z numerem Roberta, magiczną "dziewiątką". Fani są zachwyceni zdjęciem i też czują już przedmeczowe emocje. Niektórzy są pełni nadziei, a inni... zaczynają się martwić o Lewandowskiego!

Reklama

Żeby Go znowu nie skopali ;( powinien dostać nagrodę za odporność - napisał jeden z fanów pod zdjęciem Ani, nawiązując do poprzednich meczów na Euro, podczas których Lewandowskiego nieźle poturbowali!

Inny z internautów dodał, że emocje przed meczem sięgają zenitu!

Człowiek już przed meczem ma poziom adrenaliny podniesiony, a co to dopiero będzie w trakcie ???? Trzymamy kciuki chłopaki! Dacie radę ???? - pisze kolejny.

My również dołączamy się do Ani i do wszystkich fanów, którzy liczą na półfinał. Polska, do boju!

Zobacz też: Jak Robert Lewandowski stał się królem strzelców i... kampanii reklamowych? Historia Lewego i słodkie zdjęcia z dzieciństwa.

Zobacz także

Ania czeka na mecz z niecierpliwością.

Instagram

Wygramy z Portugalią?

East News

Reklama

Trzymamy kciuki!