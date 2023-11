1 z 6

Zawsze zastanawiamy się, jak dokładnie trenuje i co je Anna Lewandowska, by mieć idealne ciało. Sama trenerka otwarcie przyznaje, że kluczem do sukcesu jest zbilansowana dieta oraz regularne uprawianie sportu. Ale nie tylko figura Ani jest idealna - przyjrzeliście się kiedykolwiek jej włosom? Są zawsze lśniące, gładkie i zdrowe!

Co Ania robi, żeby jej włosy były zawsze w idealnej kondycji? Ania Lewandowska jakiś czas temu zdradziła swój patent, który naprawdę działa! Poznajcie jej tajemnicę! Znajdziecie ją w naszej galerii!

