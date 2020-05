Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" opowiedziała o chwilowym kryzysie w małżeństwie z Grzegorzem! Zdradziła, co jest powodem, że pomiędzy nimi "iskrzy i to tak negatywnie". Co tak wpływa na sytuację pomiędzy małżonkami?

Ania i Grzegorz z "Rolnik szuka żony" mają kryzys?

Ania Bardowska i Grzegorz Bardowski poznali się na planie "Rolnik szuka żony". Od chwili, w której powiedzieli sobie sakramentalne "tak" minęło już ponad 4 lata! Dziś są już rodzicami Jasia oraz Liwii. Ania i Grzegorz uchodzą za jedną z najsympatyczniejszych i najbardziej zgranych par znanych z hitowego show TVP. Bardowscy są bardzo aktywni i popularni w sieci. Często dzielą się tym, co u nich słychać. Widzowie pokochali ich za naturalność oraz prawdomówność, której w czasach kreowania idealnego życia na Instagramie naprawdę brakuje. Ania nie boi się mówić o tym, że czasami mają z Grzegorzem trudne dni. O małym kryzysie w związku opowiedziała dzisiaj na Instagramie.

Wczoraj udało mi się nagrać film na niedziele, czekam na montaż ale grubo się zastanawiam jak to będzie wyglądało, ponieważ pomiędzy mną a Grześkiem w ostatnich dniach tak iskrzy, że aż się boję. Tak iskrzy ale negatywnie, chyba jesteśmy za bardzo zapracowani i przemęczeni tym wszystkim. No nic... - zdradziła Ania

Ania i Grzegorz są bardzo aktywni zawodowo. Prowadzą gospodarstwo, zajmują się wychowaniem dwójki dzieci oraz dopilnowują pracy na budowie, ponieważ już nie długo będą chcieli zamieszkać we własnym domu. Ogrom obowiązków daje im się we znaki, ale na pewno niedługo uda im się zażegnać chwilową napiętą sytuację.

Ania i Grzegorz poznali się na planie "Rolnik szuka żony". W tym roku minęło już 4 lata odkąd są małżeństwem. Ale ten czas leci!