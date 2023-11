1 z 5

Ania Dąbrowska w szczerej rozmowie z "Galą" opowiedziała o tym, dlaczego chciałaby schudnąć, ale nie może. Jak przyznaje, nie ma kompletnie motywacji do tego, by ćwiczyć, nie chce też być na diecie. Uważa również, że nie ma sensu się katować, bo nikomu nic nie musi udowadniać. Co jeszcze powiedziała Ania Dąbrowska. Zobaczcie naszą galerię.

