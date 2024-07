Kolejna gwiazda, po Chylińskiej, Popielewicz i Adele, w przyszłym roku zostanie mamą. Jak ujawnił szef serwisu AfterParty.pl, Łukasz Post, który był gościem Mateusza Szymkowiaka w "Pytaniu na śniadanie" TVP2, Ania Dąbrowska jest w trzecim miesiącu ciąży. Gwiazda spodziewa się drugiego dziecka, ale mimo błogosławionego stanu regularnie koncertuje i przygotowuje się do wydania nowej płyty.

Już za kilka dni do sklepów trafi album Ani "Bawię się świetnie". Na pewno w kluczowym momencie trasy koncertowej wokalistka będzie musiała trafić na porodówkę. Ale póki co, nastawia się na spotkania z fanami i zapewnia, że chce grać do końca.

Przypomnijmy, że od 2002 roku Ania Dąbrowska jest w związku z Pawłem Jóźwickim, pracownikiem wydawnictwa Sony Music, a od dwóch lat jest mamą małego Stanisława.

AfterParty.pl gratuluje Ani :-)