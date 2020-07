Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" zdradziła, czego właśnie nauczyła się Liwia! Każda mama doskonale ją zrozumie

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" zdecydowanie nie może narzekać na nudę! Zapracowana rolniczka ma mnóstwo pracy nie tylko na gospodarstwie, ale także przy dzieciach. Żona Grzegorza Bardowskiego właśnie pochwaliła się nową umiejętnością małej Liwii - teraz trzeba będzie mieć oczy dookoła głowy! Chyba każda mama to doskonale zrozumie. Zobaczcie sami!

Zobacz także: Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała romantyczne zdjęcie z wakacji. Ostatnie dni nie były jednak łatwe...

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pochwaliła się nową umiejętnością Liwii!

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" od listopada 2019 roku jest szczęśliwą mamą Liwii. Dziewczynka rośnie jak na drożdżach, a obserwatorzy uczestniczki show TVP zgodnie przyznają, że malutka to wykapana mama. Liwia niedawno skończyła 8. miesięcy i jak wiadomo przy takim już "dużym maluchu" dochodzą kolejne obowiązki. Teraz Ania będzie musiała mieć oczy dookoła głowy, bowiem jej córeczka właśnie nabyła nową umiejętność, którą dumna mama pochwaliła się na Instagramie.

Nasze cudaki już śpią. Liwię ciężko jest zatrzymać, nauczyła się raczkować i cały czas jest w drodze 😉. Zwiedza dom na całego 😉. Z Jankiem to już można konie kraść❤️ - napisała pod zdjęciem z dziećmi Ania Bardowska.

Chyba każda mama doskonale wie, co znaczy raczkujący maluch, który potrafi wejść dosłownie wszędzie. Również internautki przyznały, że raczkujące dzieci potrafią odkryć to, co w domu nie zostało przez nikogo innego odkryte. Oczywiście w komentarzach pod dodanym przez Anię zdjęciem, pojawiło się mnóstwo ciepłych słów dla rolniczki. Pojawiły się też pytania o... bluzeczki Liwii i Jasia, ponieważ Ania zdecydowała się ubrać swoje dzieci w identyczne stroje!

Ania odpowiedziała na pytania internautów i okazało się, że bluzeczki pochodzą ze sklepu internetowego sklep.pinokio.net.pl i kosztują 31,90 zł. Są naprawdę urocze, a Liwia i Jaś wyglądają w nich przesłodko, prawda?

Instagram

Trzymamy kciuki za Anię, żeby nadążyła za małą Liwią, która właśnie nauczyła się raczkować. Każda mama na pewno doskonale wie, co to znaczy mieć oczy dookoła głowy!

Instagram/Ania Bardowska/Iwona Rygielska

Pierwsze dziecko Ani i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony", Jaś, to już naprawdę duży chłopiec! Nie da się ukryć, że to wykapany tata!