Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" zdradza, ile będzie kosztowała cała budowa domu. O wiele więcej niż myśleli!

Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" na swoim Instagramie zamieściła wpis, z którego dowiadujemy się o kolejnych etapach budowy domu! Co więcej również na jej kanale Youtube pojawiły się kolejne szczegóły na ten temat. Czy dzieci będą miały osobne pokoje? Ile ostatecznie wyniesie Anię i Grześka budowa domu? Zobaczcie!

Zobacz także: Ania Bardowska z "Rolnik szuka żony" pokazała romantyczne zdjęcie z wakacji. Ostatnie dni nie były jednak łatwe...

W życiu Ani i Grzegorza Bardowskich z "Rolnik szuka żony" teraz naprawdę dużo się dzieje! Niedawno odbyły się chrzciny małej Liwii, po których małżeństwo razem z dziećmi pojechało na kilka dni urlopu w polskie góry. Ale wszystko co dobre szybko się kończy - para wróciła już z wakacji, a na gospodarstwie czeka ich teraz mnóstwo pracy. Zaczął się gorący sezon na wsi - zbiory i żniwa już za chwilę ruszą pełną parą.

Jak wiadomo oprócz pracy na gospodarstwie, para ma na głowie również budowę domu! Ania na swoim Instagramie zamieściła kilka słów na ten temat. Wygląda na to, że wszystko idzie zgodnie z planem i to w ekspresowym tempie.

Żona Grzegorza Bardowskiego zdradziła również więcej szczegółów dotyczących budowy domu w swoim najnowszym filmie, dodanym w serwisie Youtube. Dowiadujemy się z niego między innymi, czy dzieci będą miały osobne pokoje.

Będą miały pokoje osobno oraz awaryjnie będziemy mieli jeszcze jeden taki mały pokoik. Zakładamy, że to będzie pokoik dla gości - naprawdę mały, taki 10 - 11 m2, no chyba, że nasza rodzina kiedyś powiększyłaby się jeszcze.

Ania odpowiedziała również, na kiedy planowane jest zakończenie budowy.

Nie planujemy, nie jesteśmy w stanie tak dokładnie tego zaplanować, ale to jednak nie będzie tak nagle i szybko. Jak na razie idziemy jak burza, ale to tylko dlatego, że założyliśmy sobie, że do zimy nasz budżet wytrzyma to, aby postawić dom do stanu surowego zamkniętego - czyli z dachem i oknami.

Gwiazda "Rolnika" wyjawiła także, ile mniej więcej będzie wynosił koszt całkowity budowy domu!

Od początku do końca to tak ciężko jest powiedzieć. [...] Ale mogę powiedzieć ile my mniej więcej wydamy na taki metraż zakładając teraz już od płyty fundamentowej, do tego stanu surowego zamkniętego, czyli z oknami - to będzie ok. 300 000. Później myślę, że jeszcze raz, jak nie dwa razy tyle.