Angelina Jolie jest jedną z najpiękniejszych kobiet na świecie i w wieku 36 lat wciąż zachwyca. Na nowojorskiej premierze "In the Land of Blood and Honey" aktorka pojawiła się u boku Brada Pitta w pięknej czarnej kreacji złożonej z jedwabnej bluzki Joseph’a i spódnicy projektu Ralpha Laurena.

Złoty naszyjnik, który gwiazda miała na szyi pochodzi z kolekcji Ofira Jewelry, a szpilki zaprojektował Cole Haan.



Swobodnie opadające włosy i naturalny makijaż ust nadał całej stylizacji delikatności. Gwiazda pomalowała jedynie powieki cieniami w brązowym kolorze, który podkreślił wyjątkowość okazji.



Nam Angelina Jolie w jedwabnej sukni do ziemi bardzo się podoba, a Wam?



