Prawdziwe imię i nazwisko: Angelina Jolie Voight

Data urodzenia: 4 czerwca 1975

Znak zodiaku: Bliźniaki

Zawód: aktorka



Angelina Jolie jest córką aktorskiej pary, Johna Voighta i Marcheline Bertrand. Obecnie uchodzi za jedną z najbardziej wpływowych kobiet na świecie.

Jolie zadebiutowała na ekranie 1982 roku u boku ojca w filmie "Szukając wyjścia". Mając 14 lat postanowiła zostać modelką. Potem wystąpiła jeszcze w kilku teledyskach, m. in. Meat Loafa i Lenny'ego Kravitza, by powrócić do aktorstwa. Prawdziwa kariera Angeliny rozpoczęła się dopiero w 1992 roku. Największą sławę przyniósł jej film o przygodach pięknej Lary Croft ("Lara Croft: Tomb Raider").

Angelina ma na swoim koncie Oscara dla najlepsze aktorki drugoplanowej za film "Przerwana lekcja muzyki" i 3 Złote Globy( za filmy: "Zwycięzca", "George Wallace" i "Przerwana lekcja muzyki"). Aktorka ma koncie także wiele innych nagród.

W 1996 roku Jolie poślubiła aktora Jonny'ego Lee Millera. Małżeństwo przetrwało 3 lata.

W 2000 roku Angelina ponownie wyszła za mąż za aktora Billy'ego Boba Thorntona i ponownie to małżeństwo przetrwało 3 lata.

W 2005 roku Angelina Jolie stała się główną autorką skandalu. Plotkarska prasa oskarżyła ją o romans z Bradem Pittem i rozbicie jego małżeństwa z Jennifer Aniston. Od tamtej pory para Jolie-Pitt została przez media okrzyknięta mianem Bangeliny.

Angelina Jolie i Brad Pitt mają troje biologicznych dzieci oraz troje adoptowanych:

- Maddox Chivan Jolie-Pitt (ur. 5 sierpnia 2001 r. w Kambodży; adopt. 10 marca 2002 r.)

- Pax Thien Jolie-Pitt (ur. 29 listopada 2003 r. w Wietnamie; adopt. 15 marca 2007 r.)

- Zahara Marley Jolie-Pitt (ur. 8 stycznia 2005 r. w Etiopii; adopt. 6 lipca 2005 r.)

- Shiloh Nouvel Jolie-Pitt (ur. 27 maja 2006 r. w Swakopmund, Namibia)

- Knox Léon Jolie-Pitt (ur. 12 lipca 2008 r. w Nicei, Francja)

- Vivienne Marcheline Jolie-Pitt (ur. 12 lipca 2008 r. w Nicei, Francja)

Za zdjęcia bliźniaków Jolie i Pitt zgarneli 14 milionów dolarów od magazynów Hello! i People, które przekazali na cele charytatywne.

Od 2001 roku Jolie jest bardzo aktywnie zaangażowana w pomoc humanitarną, zwłaszcza w ramach akcji ONZ i pracuje jako Ambasador Dobrej Woli.