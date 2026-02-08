Aneta z drugiej edycji programu „Kanapowczynie”, emitowanego przez TTV, ponownie zaskoczyła swoich fanów. Uczestniczka show, pochodząca z Lewina Brzeskiego, opublikowała niedawno w mediach społecznościowych zdjęcia, które wzbudziły ogromne emocje. Od czasu emisji programu Aneta przeszła spektakularną metamorfozę, tracąc prawie 50 kg, z czego ponad 30 kg zrzuciła w trakcie trwania programu.

Na przestrzeni miesięcy Aneta konsekwentnie kontynuowała swoją walkę o zdrowie i sylwetkę. Jej przemiana jest szeroko komentowana i podziwiana w internecie. W komentarzach nie brakuje komplementów od fanów, którzy określają jej wygląd jako "petarda" i piszą, że jest "nie do poznania". To dowód na to, że Aneta stała się prawdziwą inspiracją dla innych uczestniczek programu i jego widzów.

Aneta z "Kanapowczyń" na nowych zdjęciach

Nowymi zdjęciami Anety z "Kanapowczyń pochwaliła się fotografka z profilu @agnieszka_maurea_photography. Uczestniczka programu TTV wzięła udział w kobiecej sesji zdjęciowej, a jej efekty wprawiły internautów w osłupienie.

Aneta udowadnia, że nie jest tylko „dziewczyną z telewizji”, ale totalną petardą, która wzięła życie za rogi i nie zamierza puszczać. Dlatego dzisiaj celebrujemy to jej nowe, boskie ciało. Utrzymane ciało! Bo każda z nas zasługuje na to, żeby czasem stanąć przed lustrem (albo aparatem!), wypiąć dumnie pierś i powiedzieć:„Kurczę, zrobiłam to i wyglądam obłędnie!”. Aneta, jesteś inspiracją, a praca z Tobą to była czysta przyjemność i masa dobrej energii!

Życzę nam wszystkim takiej determinacji i poczucia życia, jakie ma Anetka skomentowała autorka zdjęć.

Internauci zachwyceni metamorfozą Anety z "Kanapowczyń"

Uczestniczki programu "Kanapowczynie" mogą cieszyć się sporą popularnością po udziale w programie. Często są inspiracją i motywacją dla innych, w walce o swoje zdrowie i wymarzoną sylwetkę. Aneta z "Kanapowczyń" może również liczyć na dobre słowo od obserwujących:

Zrobiłaś kawał dobrej roboty, wyglądasz bosko

Pięknie

Niektórzy z komentujących wspominali również czasy programu, kiedy Aneta dopiero zaczynała swoją metamorfozę:

Ja dzisiaj wróciłam do tej waszej edycji, oglądałam odcinek, jak się wściekałaś, że trzeba na podłodze siadać.

Tamto życie to jednak już przeszłość.

