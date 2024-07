Aneta Kręglicka jest gwiazdą, która w show-biznesie funkcjonuje już od ponad 20 lat i cały czas jest na jego szczycie. Miss World dzięki swojej urodzie i zamiłowaniu do mody stała się również prawdziwą ikoną stylu, która za każdym razem wzbudza zachwyt, gdy pojawia się na czerwonym dywanie. Zobacz: Styl i Klasa. Piękna Kręglicka na okładce modowego pisma

O życiu prywatnym Kręglickiej wiadomo niewiele. Miss od 15 lat jest żoną reżysera Macieja Żaka, z którym ma 13-letniego syna Aleksandra. Aneta w rozmowie z "InStyle" opowiedziała, jak dogaduje się z nastolatkiem. Okazuje się, że w kwestii wychowania dzieci przyjmuje rolę złego policjanta.

- To ja dyscyplinuję Alka, pilnuję jego spraw, podejmuję wszystkie decyzje. On wie, że robię to z miłości i dla jego dobra. Często mówi do mnie: "Nikt nie ma takiej mamy jak ja", potrafi to docenić. Ale oczywiście zdarzają się momenty, gdy go denerwuję swoją "musztrą", i potradi powiedzieć: "Mamo daj mi żyć" - wyznała gwiazda.