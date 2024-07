Piękna Aneta Kręglicka w tym roku skończyła 50 lat, na które ewidentnie nie wygląda. Z tej okazji nasza reporterka wybrała się na backstage sesji zdjęciowej do magazynu "Uroda Życia", gdzie wspólnie porozmawiały. Okazało się wówczas, że modelka szykowała się nawet na Eurowizję. Zobacz: Kręglicka miała jechać na Eurowizję. Ćwiczyła już nawet piosenkę. Dlaczego zrezygnowała?

Oprócz pięknej sesji w piśmie ukazał się też obszerny wywiad z gwiazdą. Kręglicka opowiedziała między innymi o tym jaką jest matką i opowiedziała nieco więcej o swojej karierze i szansach jakie straciła. Miss World pierwszy raz tak szczerze opisała swoje relacje z ojcem i wyznała jak było jej ciężko po jego śmierci. Do tej pory nie mówiła o tym tak otwarcie:

Przez całe życie było mocno zajęty, bo bardzo dużo pracował, ale od Miss Świata był bardzo blisko mnie. Gdy zostałam już Miss Świata, to analizował moje wystąpienia, dyktował, co powinnam powiedzieć. (...) Mój tata zginął i czasami, zwłaszcza wieczorami, lubię jeździć samotnie po mieście i z nim rozmawiać. Od jego śmierci przez dwa lata nie mogłam dojść do siebie. Wyjeżdżałam z domu, nie chciałam płakać przy dziecku. Tak jak próbuję ze swoim synem rozmawiać o wszystkim, tak z tatą też o wszystkim rozmawiałam, o pracy, o facetach, o rozterkach miłosnych...