Aneta Figiel będzie gwiazdą Sylwestra w programie "Jaka to melodia". Wokalistka zdradziła, że specjalny odcinek nagrywany był już długo przed emisją show, a 31 grudnia będzie bawiła się w Karpaczu. Czego Aneta Figiel życzy sobie na 2016 rok?

Bardzo chciałabym zaśpiewać duet z Kubą Badachem. To bardzo muzykalny człowiek i chyba w ogóle fajny. Świetnie śpiewa, fajnie tworzy. Bardzo lubię ludzi, którzy sami tworzą, którzy piszą piosenki, bo to jest od razu zupełnie inny przekaz, gdy człowiek staje na scenie i śpiewa to, co sobie sam napisał. Bardzo to doceniam. A on jest właśnie jednym z tych artystów.