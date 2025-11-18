29-letnia influencerka Andziaks, a właściwie Angelika Trochonowicz, to jedna z najpopularniejszych postaci polskiego internetu. Od lat prowadzi kanał na YouTube, gdzie pokazuje swoje rodzinne życie, a od kilku lat jest również właścicielką firmy ze świecami i kosmetykami. Jakiś czas temu zdecydowała się na stworzenie własnego kalendarza adwentowego, który powraca do sprzedaży sukcesywnie co roku. Nie zabrakło go również i tym razem, jednak cena może niektórych zaskoczyć.

Andziaks wypuściła kalendarz adwentowy

Jak co roku, influencerka w sezonie świątecznym wprowadziła do sprzedaży najnowszą edycję kalendarza adwentowego. Już sama cena wywołuje niemałe poruszenie – kalendarz adwentowy Andziaks kosztuje aż 899 złotych!

W porównaniu z poprzednim rokiem jego cena wzrosła aż o 149 złotych – z 750 zł do obecnych 899 zł. Internauci nie kryją szoku, a w mediach społecznościowych nie brakuje głosów niedowierzania. Pomimo kontrowersyjnej ceny, influencerka zawsze konsekwentnie broniła swojego produktu, podkreślając jego wartość i jakość. Kalendarz jest dostępny w internetowym sklepie Andziaks i już przyciąga uwagę wielu osób.

Co znajduje się w środku kalendarza Andziaks?

Andziaks od lat konsekwentnie buduje swój wizerunek luksusowej marki osobistej. Obserwatorzy znają ją z prezentowania życia pełnego przepychu, drogich zakupów oraz wystawnego stylu życia. Nic dziwnego, że jej własny kalendarz adwentowy okazał się wcale niemniej luksusowy. A co znajdziemy w środku?

Nasz kalendarz zawiera aż 19 pełnowymiarowych produktów. Wartość produktów kupowanych osobno to 1130 zł, a oszczędność dla klienta wynosi 231 zł. Ekskluzywny, elegancki i przepełniony magią Świąt Bożego Narodzenia - taki właśnie jest nasz zupełnie nowy kalendarz adwentowy Twinkle Candle! Poczuj dziecięcą radość i każdego dnia odkrywaj nowe zapachy oraz kosmetyki naszej marki czytamy.

Co ciekawe, pomimo licznych zapytań od fanów, Andziaks jasno zadeklarowała, że jej kalendarz adwentowy nie zostanie objęty żadną promocją z okazji Black Friday.

Promocja na pewno będzie wyłączona na kalendarze odparła.

Mimo braku przeceny, nowy produkt Andziaks zapewne, jak co roku, będzie cieszył się sporym zainteresowaniem. Jej fani już od kilku miesięcy deklarowali, że nie mogą doczekać się kalendarza. Dali o tym znać również i pod ogłoszeniem sprzedaży:

Omg potrzebuje go, zaraz będę szukać

Cudowny

