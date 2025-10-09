Angelika Trochonowicz, znana w sieci jako Andziaks, podczas relacji na InstaStories opowiedziała o wielkich zmianach. Jedna z najpopularniejszych w Polsce influencerek nagle to ogłosiła! Nie ukrywa radości.

Reklama

Andziaks otwiera kolejny sklep

Andziaks to nie tylko uwielbiana przez widzów influencerka i youtuberka, ale również bizneswoman. Angelika Trochonowicz ma już trzy sklepy Twinkle ze świecami i kosmetykami, ale teraz okazuje się, że to jeszcze nie koniec. Andziaks już nie ukrywa swojej radości. Za pośrednictwem mediów społecznościowych właśnie ogłosiła, że otwiera kolejny sklep w Polsce!

Otwieramy nowy punkt na mapie Polski i szukamy pracowników. (...) Jesteśmy pełne ekscytacji i nie możemy się tego doczekać, mam nadzieję, że wy też powiedziała Andziaks.

Andziaks poinformowała, że poszukuje osoby chętne do pracy jako kierownik wyspy handlowej w jednej z galerii w Gdyni. Będzie to już czwarty punkt Twinkle w Polsce.

Andziaks czeka na narodziny drugiego dziecka

Andziaks i Luka, Łukasz Trochonowicz, już od wielu lat tworzą szczęśliwy związek. Zakochani doczekali się córeczki, małej Charlie, ale już wkrótce ich rodzina znów się powiększy. Pod koniec czerwca tego roku okazało się bowiem, że Andziaks jest w drugiej ciąży. Dopiero kilka tygodni później ciężarna influencerka zorganizowała przyjęcie gender reveal podczas którego poznała płeć dziecka. Stało się wówczas jasne, że Andziaks i Luka będą mieli syna.

Kiedy drugie dziecko pojawi się na świecie? Andziaks do tej pory nie ujawniła, na kiedy jest zaplanowany poród, ani jakie imię wybrała dla chłopca.

Zobacz także:

Reklama